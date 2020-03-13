Благовещенск, , 05:12 — REGNUM Прошедший в Приамурье снегопад оказался самым обильным за всю прошедшую зиму, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Амурском гидромете.

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В этот раз снега выпало от 1 до 6 мм, в Магдагачи и Завитинске выпало по 7 мм, что составляет 70% месячной нормы осадков для этих районов. В самом Благовещенске выпало 3,5 мм, при месячной норме в марте равной 10 мм.

За всю историю метеорологических наблюдений самый сильный снег 12 марта выпадал в Благовещенске в 1934 году. Тогда количество осадков составило 10,5 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, на европейскую часть России надвигается настоящая зима со снегопадами и метелью.