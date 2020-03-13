Канберра, , 05:00 — REGNUM Жителям Австралии необходимо сохранять спокойствие перед угрозой распространения коронавируса нового типа, заявил премьер-министр Австралии Скотт Морриссон в ходе своего обращения к народу.

«Пока Австралия не защищена от этого вируса, но мы уже хорошо подготовлены к тому, чтобы бороться с ним», — заявил он.

Морриссон подчеркнул, что у его правительства уже есть четкий план действий в случае стремительного распространения инфекции. Он также пообещал, что правительство выделит около 17,6 млн австралийских долларов, чтобы помочь предприятиям сохранить рабочие места.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта голливудский актер Том Хэнкс заявил, что заразился коронавирусом нового типа в Австралии. К тому времени число заболевших COVID-19 в стране достигало 112 человек.

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