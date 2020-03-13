Кемерово, , 04:55 — REGNUM В Кемерове урологи Областной больницы скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского совместно с московскими коллегами провели уникальную операцию на мочевом пузыре. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте охраны здоровья населения Кузбасса.

57-летнему новосибирцу полностью удалили поражённый раковой опухолью мочевой пузырь и реконструировали новый орган из участка тонкой кишки.

«Уникальность метода в том, что мы выполнили большой объём вмешательства не через естественные мочевые пути, а с помощью видеосистемы и эндоскопического инструментария через небольшие проколы», — отметил заведующий урологическим отделением № 1 Областной больницы скорой помощи им. М.А. Подгорбунского Евгений Помешкин.

В департаменте уточнили, что в России такие операции проводятся в единичных случаях, а в Кузбассе и за Уралом она сделана впервые. Прооперированный мужчина через несколько месяцев сможет вернуться к своему обычному ритму жизни.