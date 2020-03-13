Гуанчжоу, Китай, , 04:28 — REGNUM Провинция Гуандун на юге Китая передала 80 тыс. тестовых наборов для выявления коронавируса иностранным державам, включая Японию, Иран, Ирак и Перу, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Тестовые наборы были выпущены технологическими компании Гуандуна, сообщил замглавы провинциального департамента науки и технологий Гун Гопин. Они уже были введены в обращение в 26 странах и регионах по всему миру.

Провинция также направила медицинских экспертов в Ирак для помощи этим странам в борьбе с новым коронавирусом. Местные исследовательские и технологические предприятия и институты также работают над созданием многоразовых лицевых масок.