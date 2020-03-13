Рим, , 04:16 — REGNUM Чартерный рейс с девятью членами китайской команды экспертов в области борьбы с коронавирусом прибыла вместе с медицинскими грузами в аэропорт «Фьюмичино» в итальянском Риме, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

Эксперты будут оказывать помощь в борьбе с эпидемией нового коронавируса в стране. Широкофюзеляжный лайнер Airbus A-350, вылетевший из восточного Китая, приземлился в Риме в 22:30 по местному времени. Его встречала целая толпа местных экспертов из Красного Креста Италии, а также делегаты китайского посольства в Риме.

Эксперты прибыли из Китая. Они привезли с собой защитные средства против коронавируса, а также оборудования интенсивной терапии. Команда была собрана Национальной комиссией здравоохранения КНР и Обществом Красного Креста Китая. Команда стала уже третьей, отправленной властями Китая за рубеж. Первые две были направлены в Ирак и Иран.