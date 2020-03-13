Кингстон, , 05:11 — REGNUM Премьер-министр Ямайки Эндрю Хоулнесс 12 марта объявил об отмене занятий в школах из-за угрозы распространения коронавируса. Заявление было сделано на пресс-конференции, транслировавшейся на его странице в Twitter.

По словам Хоулнесса, школы будут официально закрыты с 13 марта на 14 дней. Решение о продлении или отмене запрета на посещение школ будет приниматься через десять дней.

Также глава правительства сообщил, что кабмин изучает возможность ограничения поездок в Великобританию, в связи с тем, что именно из этой европейской страны на Ямайку 4 марта прибыла первая на острове инфицированная коронавирусом.

Хоулнесс отметил, что 9 марта заболевшая обнаружила у себя симптомы заболевания и после обращения в медицинское учреждение была немедленно изолирована.

В целях предосторожности премьер-министр также рекомендовал гражданам без крайней необходимости не совершать поездки по стране.

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