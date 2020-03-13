Пекин, , 04:09 — REGNUM Известный китайский специалист в области респираторных заболеваний Чжун Наньшань заявил, что, если большая часть стран мира последует примеру Китая, глобальная пандемия COVID-19 будет взята под контроль уже к июню, сообщает 12 марта агентство Синьхуа.

«Я знаю, что многие страны проделали прекрасную работу, но некоторые страны — нет. Некоторые страны напоминают людям проявлять бдительность и не путать коронавирус с обычным гриппом. Наши оценки взятия вируса под контроль к июню основаны на позитивном опыте мер, принятых этими странами. Однако, если мир не справится надлежащим образом, срок может быть отложен», — заявил Чжун во время пресс-конференции в столице провинции Гуандун городе Гуанчжоу.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта власти Китая заявили о взятии под контроль эпидемии нового коронавируса в стране и прошествии пика заболеваемости. Чего, однако, нельзя сказать об остальном мире, где началась пандемия.