Владивосток, , 04:17 — REGNUM В 2020 году на реализацию программы «Доступная среда» в Приморье предусмотрено 92 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Планируется до конца 2020 года для нужд маломобильной части населения адаптировать 32 объекта социальной инфраструктуры. В прошлом году показатели доступности улучшили 7 социальных объектов — учреждения социальной защиты, занятости и здравоохранения.

«В этом году на реализацию программы «Доступная среда» предусмотрено почти 92 миллиона рублей. Это значительно превышает сумму финансирования программы в прошлом году», — комментируют в краевом министерстве труда и социальной политики.

Более 42 млн рублей будет направлено на улучшение доступности в учреждениях социальной защиты и службы занятости. 26,5 млн рублей пойдёт на поддержку учреждений спорта, культуры и образования.

Как сообщало ИА REGNUM, обновлений оборудования по программе «Доступная среда» ожидают в населённых пунктах Чукотки.