Нью-Йорк, США, , 03:59 — REGNUM Музеи, театры и оркестры американского Нью-Йорка временно прекращают выступления из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Соответствующее решение было принято на основе заявления губернатора штата Эндрю Куомо об отмене массовых мероприятий.

Сообщается, что в целях безопасности прекратили свою работу Музей искусств Метрополитен, Метрополитен-опера и Карнеги-холл. Также взял паузу и Нью-Йоркский оркестр филармонии.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта в Соединенных Штатах число зараженных коронавирусом нового типа достигло 1459 человек. В связи с распространением инфекции в ряде штатов был введен режим чрезвычайной ситуации.

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