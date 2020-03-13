Магадан, Магаданская область, , 03:54 — REGNUM Глава Магаданской области Сергей Носов обсудил с директорами десяти школ Магадана, Ольского и Хасынского городских округов реализацию нацпроекта «Образование», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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В числе обсуждаемых вопросов: оплата труда, кадровые вопросы, летняя оздоровительная кампания, капитальный ремонт школ, строительство новых учебных заведений.

Одним из актуальных вопросов остаётся обеспеченность кадрами. Многие учителя в Магаданской области работают в две смены на несколько ставок. Сергей Носов сказал, что необходимо пересмотреть систему оплаты труда и сделать распределение справедливым.

Что касается питания школьников, то принято решение в новом учебном году перейти на аутсорсинг.

В планах правительства региона — капитальный ремонт 23 школ за счёт средств федерального бюджета.

«В первую очередь отремонтировать школы, находящиеся в худшем состоянии. Работа должна быть выполнена всерьёз и надолго», — сказал Сергей Носов.

В данный момент заключен договор на выполнение инженерно-изыскательных работ по строительству в 2022 году в Магадане школы на 530 мест.

Также планируется в 2021 году строительство школы на 825 учеников в посёлке Ола. Продолжается строительство школы-детского сада в посёлке Снежный.

В 2020 году за пределы Магаданской области поедут отдыхать более 1600 детей разного возраста.

«Отдых для всех 1600 детей предоставляется за счёт областного бюджета: стоимость путевки и проезда до лагеря и обратно предусмотрена в размере 100%. Оплата проезда предусмотрена в бюджете впервые», — сказали в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, одна из самых важных задач Минпросвещения РФ — контроль за региональными надбавки за классное руководство по 5 тыс. рублей с сентября 2020 года.