Владивосток, , 03:37 — REGNUM Проверке Роструда подвергнется ООО «Стройтрансгаз-Восток», работники которого утверждают, что им занижается зарплата, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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Отказавшиеся от работы рабочие заверили, что им не только задерживают заработную плату, но и необоснованно занижают её: при трудоустройстве обещали платить 120−130 тысяч, сейчас платят 30 и меньше тысяч рублей. Также рабочие рассказали и о том, что средства индивидуальной защиты им приходится покупать за свой счёт.

Как сообщало ИА REGNUM, строители музейно-театрального комплекса, возводимого на острове Русский во Владивостоке, отказались работать до момента полной выплаты всех задолженностей.