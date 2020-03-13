Киншаса, , 03:23 — REGNUM Второй случай заражения коронавирусом нового типа был выявлен в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление минздрава страны.

Сообщается, что житель столицы страны Киншасы совершал путешествие во Францию вместе со своей семьей. В ДРК он вернулся 8 марта, на момент возвращения никаких симптомов заболевания у него не было. Однако позднее он почувствовал недомогание и обратился в больницу. Там у него и выявили заражения коронавирусом нового типа. В настоящее время он находится под присмотром медиков в Киншасе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 марта первый случай заболевания COVID-19 был выявлен в Габоне. Первым пациентом оказался местный житель, недавно побывавший во Франции.

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