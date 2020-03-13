Магадан, Магаданская область, , 03:31 — REGNUM Магаданская область примет участие в общероссийской патриотической акции «Сад памяти», в ходе которой саженцы деревьев высадят в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

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Жители Колымы с начала мая и до 22 июня высадят около 800 саженцев берёз, тополя, рябин и лиственницы. «Сады памяти» расцветут в Магадане, в посёлках Омсукчан, Палатка, Стекольный, Сеймчан, Ягодное и городе Сусуман.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае появятся «Сады памяти» — жители высадят 329 тыс. деревьев.