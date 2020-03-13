Находка, Приморский край, , 03:30 — REGNUM Губернатор Приморья Олег Кожемяко, осмотрев состояние автомобильной дороги в посёлке Врангель, потребовал наказать лиц, ответственных за её содержание, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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По мнению губернатора, только бездействие должностных лиц могло привести к такому плачевному состоянию, в котором сейчас находится важная дорога. Жалобы на состояние дороги стали поступать с началом весны. Как объяснили сами дорожники, старый асфальт они сняли накануне зимы, а новый положить не успели.

«Вы за зиму ничего не сделали, не подготовив проект, и проблема растянулась ещё минимум на год! Здесь не нужно никаких глобальных решений. Отсыпать и отгрейдеровать необходимо, и сделать это за день-два, чтобы люди могли нормально проехать, в том числе и общественный транспорт. А дальше — ремонтировать дорогу капитально, сделав откосы, тротуары и водоотвод», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 200 млн рублей потратят власти Магадана на ремонт городских дорог.