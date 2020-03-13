Анахайм, США, , 03:02 — REGNUM Сотрудники Диснейленда в Анахайме (штат Калифорния, США) и парка Disney California Adventure продолжат получать зарплату, несмотря на их временное закрытие из-за угрозы коронавируса. Об этом 13 марта сообщил портал Comicbook.

Издание отмечает, что подобное происходит лишь в четвёртый раз в истории Диснейленда. Администрация парков сообщила, что после «тщательного изучения» указания губернатора Калифорнии она решила закрыть развлекательные зоны в интересах гостей и сотрудников.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что студия Marvel подумывает о переносе даты премьеры кинокомикса «Чёрная вдова». До этого руководство компании Universal заявило, что премьера фильма «Форсаж 9» отложена на апрель 2021 года из-за угрозы коронавируса.

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