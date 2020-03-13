Вена, , 03:29 — REGNUM Железнодорожное сообщение Австрии с Чехией и Словакией из-за угрозы распространения нового коронавируса прекращается с 13 марта. Об этом компания «Австрийские федеральные железные дороги» сообщает на своей странице в Twitter.

В сообщении уточняется, что движение поездов между Австрией и Словакией будет остановлено 13 марта в 07:00 по местному времени. В Чехию движение поездов будет прекращено 14 марта в 00:00.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта Австрия закрыла пассажирское железнодорожное и авиационное сообщение с Италией.

12 марта в стране была зарегистрирована первая смерть от коронавируса.

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