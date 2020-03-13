Москва, 13 марта 2020, 02:52 — REGNUM С выплатой государством части ипотечного кредита многодетных семей — меры госпомощи, введённой в ходе одного из посланий президента РФ, на местах возникли неожиданные трудности. Получатели господдержки из разных регионов жалуются на отказы, которые им обосновывают, в том числе «неотделимыми улучшениями квартир» и капитальным ремонтом. Бурное обсуждение по данному вопросу возникло на странице главы госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко, передаёт ИА REGNUM.
Глава компании-оператора данных мер государственной помощи написал, что её уже одобрили 75% заявителей, а это почти 40 тыс. заявок. По словам Мутко, эти средства позволили выплатить досрочно остаток долга по ипотеке 3 тыс. российских семей.
Под сообщением происходит бурное обсуждение ситуации, которое выявило наличие неожиданных проблем:
И таких жалоб под сообщением Виталия Мутко набралось уже немало. Основная их причина в том, что в кредитных договорах содержится формулировка — «ипотека на приобретение объекта с неотделимыми улучшениями».
Получают отказы и те семьи, что приобрели квартиру по договору с жилищно-строительным кооперативом: «Нам отказывают в выплате в связи с тем, что у нас договор ЖСК, а ведь таких как мы много! Чем же мы хуже остальных?«
Представители ведомства в ответ на эти жалобы просят «писать в директ», чтобы «перепроверить данные».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи, где третий или следующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут рассчитывать на выплату 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту за них государством. Выплаты стартовали с конца сентября 2019 года и приняты в рамках исполнения послания президента РФ, в ходе которого Владимир Путин отметил, что на них смогут рассчитывать порядка 600 тыс. семей. Заявитель должен обратиться в банк-кредитор с пакетом документов, а тот уже передаёт их в Дом.РФ. Если последний не находит несоответствий правилам программы, то средства перечисляются в банк для погашения части и остатка долга заёмщика.