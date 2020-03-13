Москва, , 02:52 — REGNUM С выплатой государством части ипотечного кредита многодетных семей — меры госпомощи, введённой в ходе одного из посланий президента РФ, на местах возникли неожиданные трудности. Получатели господдержки из разных регионов жалуются на отказы, которые им обосновывают, в том числе «неотделимыми улучшениями квартир» и капитальным ремонтом. Бурное обсуждение по данному вопросу возникло на странице главы госкомпании «Дом.РФ» Виталия Мутко, передаёт ИА REGNUM.

Глава компании-оператора данных мер государственной помощи написал, что её уже одобрили 75% заявителей, а это почти 40 тыс. заявок. По словам Мутко, эти средства позволили выплатить досрочно остаток долга по ипотеке 3 тыс. российских семей.

«Эти деньги направляются на погашение основного долга, а сверх этой суммы — на уплату процентов», — добавил он.

Под сообщением происходит бурное обсуждение ситуации, которое выявило наличие неожиданных проблем:

«По факту квартира есть, ипотечный кредит есть, третий ребёнок есть… А воз и ныне там», «У нас тоже отказ в выплате от Дом.РФ. Так как дом с неотделимыми улучшениями», «У нас тоже отказ, неотделимые улучшения», «Дом.РФ отказал мне ДВАЖДЫ в предоставлении субсидии. Причина — несоответствие цели назначения кредитного договора (банк ПАО ВТБ) условиям программы! То есть отказы сугубо формальные. Банк отказывается вносить изменения в формулировку указанного пункта кредитного договора!», «Получили ОТКАЗ в предоставлении нам данной субсидии! Есть ипотека на однокомнатную квартиру, в которой мы и проживаем впятером. В 2019 году родился третий ребёнок, но Дом. РФ нам отказал, ссылаясь на то, что цель кредита не соответствует требованиям постановления 1170, а именно неотделимые условия и капитальный ремонт. В такой же ситуации находятся ещё 54 семьи, которые я знаю. Изменения, внесенные в постановление 1170 от 06.03.20 года, не решают нашу проблему. Моя семья стала заложником формальностей», «Наша семья получила ОТКАЗ в предоставлении субсидии. Ипотека с неотделимыми улучшениями. От Дом. РФ нет никакой информации. Я должна сама додумывать, почему мне отказали! Я не понимаю этот порочный круг! Наша семья с тремя детьми, ипотека на единственное жильё, почему мы должны быть заложником буквы закона!!!»

И таких жалоб под сообщением Виталия Мутко набралось уже немало. Основная их причина в том, что в кредитных договорах содержится формулировка — «ипотека на приобретение объекта с неотделимыми улучшениями».

Получают отказы и те семьи, что приобрели квартиру по договору с жилищно-строительным кооперативом: «Нам отказывают в выплате в связи с тем, что у нас договор ЖСК, а ведь таких как мы много! Чем же мы хуже остальных?«

Представители ведомства в ответ на эти жалобы просят «писать в директ», чтобы «перепроверить данные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, многодетные семьи, где третий или следующий ребёнок родился в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года, могут рассчитывать на выплату 450 тыс. рублей по ипотечному кредиту за них государством. Выплаты стартовали с конца сентября 2019 года и приняты в рамках исполнения послания президента РФ, в ходе которого Владимир Путин отметил, что на них смогут рассчитывать порядка 600 тыс. семей. Заявитель должен обратиться в банк-кредитор с пакетом документов, а тот уже передаёт их в Дом.РФ. Если последний не находит несоответствий правилам программы, то средства перечисляются в банк для погашения части и остатка долга заёмщика.