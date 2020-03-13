Мехико, , 02:46 — REGNUM Национальный автономный университет Мексики (UNAM) с 23 марта временно ограничит деятельность из-за распространения нового коронавируса, 12 марта сообщается на сайте учреждения.

Ограничение затронет проведение семинаров, симпозиумов и массовых собраний. При этом занятия в аудиториях приостанавливать не планируется. UNAM, в котором обучаются более 350 тыс. человек, является одним из крупнейших университетов страны.

Напомним, в Мексике выявлено 12 человек с диагнозом COVID-19.

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