Аккра, , 02:32 — REGNUM Гана подтвердила два случая заражения коронавирусом нового типа в стране, сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление ганского минздрава.

Подробной информации по пациентам не сообщается.

Ранее Гана запретила государственным чиновникам выезжать за пределы в стране для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Поездки за рубеж разрешат чиновникам только в особо важных случаях и будут утверждаться отдельно.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта власти Ганы выделили $100 млн на борьбу с угрозой коронавируса нового типа. На тот момент в стране пока не было выявлено ни одного случая заболевания COVID-19.

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