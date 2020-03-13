Хельсинки, , 02:18 — REGNUM 109 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 с начала эпидемии выявлено в Финляндии, 12 марта сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

Ранее говорилось о 65 пациентах с данным диагнозом. Больше всего заболевших приходится на столичный округ — 18 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта финская авиакомпания Finnair отменила рейсы в десятки городов Европы и Азии из-за распространения коронавирусной инфекции.

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