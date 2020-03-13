Кэри, США, , 02:07 — REGNUM Epic Games приобрела студию Cubic Motion, которая ранее работала над созданием анимации в играх God of War и Spider-Man. Об этом 13 марта сообщил портал Engadget.

Компания занимается созданием инструментов, которые позволяют создателям игр включать в них реалистичную анимацию лиц. Ожидается, что Epic интегрирует технологию Cubic Motion в «движок» Unreal Engine, чтобы сделать его более популярным среди разработчиков видеоигр.

По имеющейся информации, все сотрудники Cubic Motion перейдут на работу в Epic Games. Отмечается, что сделка не повлияет на соглашения, которые Cubic Motion ранее заключила со своими клиентами.

Это уже семьмое подобное приобретение Epic Games с начала 2019 года. Стоит отметить, что за этот же период её конкурент — компания Unity Technologies (создатель «движка» Unity) также же купила семь компаний.

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