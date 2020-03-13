Анахайм, США, , 01:21 — REGNUM Развлекательный парк Диснейленд в американском Анахайме (штат Калифорния) временно закрыт из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает пресс-служба корпорации The Walt Disney Company.

Сообщается, что парк закроется с 14 марта до конца месяца. Прилегающие к парку отели и заведения будут также закрыты с 16 марта. Их владельцы вернут деньги всем, кто бронировал номера на эти даты. Отмечается, что работники Диснейленда получат заработную плату за дни простоя парка.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе в китайском Шанхае закрывался Диснейленд из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Уже в марте ряд объектов в парке развлечений был открыт вновь, но с рядом ограничений на число посетителей и на время работы.

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