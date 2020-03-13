Монтрёй, Франция, , 01:12 — REGNUM Ubisoft решила «вернуть к жизни» своего известного героя — Принца Персии (Prince of Persia), но не в рамках отдельного проекта видеоигры, а в качестве героя очередного сезона в многопользовательском слэшере (слэшер — игра, в которой упор сделан на холодное оружие) For Honor. Об этом 12 марта сообщил портал Screen Rant.

Разработчики выложили в сеть трейлер, сообщающий информацию о предстоящем кроссовере. Его первая глава стартовала 12 марта 2020 года, вторая начнётся 19 марта 2020-го.

Принц Персии впервые появился в игре Prince of Persia 1989 года, выпущенной на компьютере Apple II. Впоследствии игра была портирована на ПК и игровые консоли, такие как Atari ST и Nintendo Super NES.

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