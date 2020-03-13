Вашингтон, , 00:47 — REGNUM Известный стример (видеоблогер, специализирующийся на трансляции процесса видеоигр) Dr. Disrespect выпустил смешной ролик с рекламой видеостримингового сервиса Twitch. Он был опубликован 12 марта на его странице в Twitter.

https://twitter.com/drdisrespect/status/1238144467237924864

В начале ролика Dr. Disrespect находится в неком летательном аппарате, которым управляют двое солдат-пилотов. После одной из его фраз они начинают смеяться над его геймерским опытом, на что стример выдаёт длинный монолог. После того, как этот монолог вызывает ещё больший смех, Dr. Disrespect выскакивает из летающей машины прямо через лобовое стекло и летит к огромному логотипу Twitch.

Таким образом Dr. Disrespect объявил о скором подписании нового соглашения с видеостриминговом сервисом.

Стоит отметить, что стример сотрудничает с Twitch с самого начала работы сервиса. Его настоящее имя — Гершель Бем IV, Dr. Disrespect имеет в сети образ крутого парня из 80-х годов XX века.

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