Доха, , 00:45 — REGNUM Власти Катара решили закрыть музеи и другие места массового досуга для предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщает QuatarNews.

Сообщается, что под ограничения в стране попадают объекты культурного наследия, кинотеатры, театры, спортивные залы и детские площадки. Они вступят в силу с 13 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта в Катаре заявили о резкой вспышке заболевания COVID-19 среди людей, находящихся на карантине. В тот день число зараженных коронавирусом нового типа достигло 262 человек.

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