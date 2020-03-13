Рига, , 00:43 — REGNUM Представитель национального авиаперевозчика компании airBaltic Алисе Бриеде заявила, что предприятие вынуждено временно отстранить от работы ещё 100 человек, пишет портал tvnet.lv.

Президент компании Мартиньш Гаус признал, что кризис в связи с COVID-19 обостряется. О предыдущем сокращении 250 сотрудников ИА REGNUM сообщило 11 марта. Общее число освобождённых на неопределённый срок от работы сотрудников airBaltic равно 350. Компания кому-то предлагает уйти в неоплачиваемый отпуск, расторгает отношения до окончания испытательного срока или предлагает полное расторжение контракта. Руководство airBaltic называет эти меры вынужденными.

Из-за COVID-19 в период с 9 марта по 31 мая из Риги авиакомпания отменила 580 рейсов. Полностью прервано сообщение с Италией и Израилем. В 2019 году airBaltic перевезла 5,049 млн пассажиров.