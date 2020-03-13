Рига, , 00:42 — REGNUM На внеочередном заседание кабинета министров 12 марта принято решение о введение в Латвии чрезвычайной ситуации в связи с коронавирусом, пишет портал nra.lv.

Министерство здравоохранения назначено ответственным за координацию ведомств в режиме ЧП. Государственные и муниципальные учреждения должны оценить возможность удалённого оказания услуг. Родителям детей, посещающих дошкольные учреждения, нужно предоставить администрации письменное заявление о том, что ребёнок не имел контакта с заражёнными COVID-19 и не посещал страны и территории, где распространилась эпидемия. Также приостановлено очное обучение во всех образовательных учреждениях страны, исключая государственные экзамены.

С 13 марта запрещены все массовые и публичные мероприятия числом более 200 человек. Турфирмам предлагается перенести запланированные в затронутые COVID-19 районы туры на другие даты. Также рекомендуется всем компаниям отменить командировки в опасные для заражения районы.