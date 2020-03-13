Петрозаводск, , 00:40 — REGNUM В Карелии власти ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение подписал 12 марта глава республики Артур Парфенчиков.

На территории республики создан специальный оперативный штаб по противодействию распространения коронавируса и профилактике. Штаб возглавил заместитель главы правительства Карелии по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорь Корсаков.

Министерству здравоохранения Карелии поручено реализовать ряд предупредительных мер. Речь идет об организации возможности оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для граждан, вернувшихся из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией по коронавирусу.

Среди других мер: усиление выездной амбулаторной службы, обеспечение готовности медучреждений к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, организация отбора биологического матриала для исследования на коронавирус.