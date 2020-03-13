Вашингтон, , 00:38 — REGNUM Количество случаев заболевания коронавирусом COVID-19 в США составило 1459, из них 39 — оказались смертельными, 12 марта передает телекомпания СNN со ссылкой на Центры по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКПЗ).

Ранее стало известно о 1215 пациентах, у которых заболевание либо предполагается, либо подтверждается. Больше всего заболевших было выявлено в штате Вашингтон — 366 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Нью-Йорка объявили в городе режим ЧС из-за COVID-19.

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