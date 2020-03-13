Осло, , 00:35 — REGNUM В Норвегии скончался первый пациент от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает телекомпания NRK со ссылкой на премьер-министра страны Эрна Сульберга.

По словам политика, скончался пожилой мужчина, у которого диагностировали коронавирус. Это первый случай смерти от COVID-2019 в этой стране.

Напомним, что 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавирусной инфекции.

Ряд стран начал вводит жесткие ограничительные меры, вплоть до запрета въезда иностранных граждан.