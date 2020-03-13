Барселона, Испания, , 00:30 — REGNUM В четырех городах возле испанской Игуалады ввели режим карантина из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление каталонской полиции.

Также в Испании на две недели закрыли учебные заведения из-за угрозы распространения инфекции. Испанские власти намерены передать денежные средства местным медицинским учреждениям, взять под контроль цены на лекарства и медицинские товары, а также помочь туристическому сектору.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 марта из-за вспышки заболевания COVID-19 в Испании закрыли все государственные музеи и архивы. Отметим, что число зараженных коронавирусом нового типа к 12 марта в Мадриде достигло 1388 человек.

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