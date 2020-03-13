Токио, , 00:20 — REGNUM Компания Konami планирует выпустить дополнение (DLC) к футбольному симулятору eFootball PES 2020 даже в том случае, если сам турнир не состоится из-за вспышки коронавируса. Об этом 13 марта сообщил портал Engadget.

Издатель планирует выпустить DLC 30 апреля 2020 года на платформах PlayStation 4, Xbox One и ПК. Ожидается, что в нём будут представлены 55 сборных, а также точные модели стадионов Лондона (Уэмбли) и Санкт-Петербурга.

В конце июня 2020 года Konami должна будет добавить в игру официальный матч финала Euro 2020. Геймерам также предоставят возможность использовать избранных игроков в своих матчах в течение всего лета 2020 года.

Релиз eFootball PES 2020 (eFootball Pro Evolution Soccer 2020) состоялся 30 июля 2019 года на ПК, PlayStation 4, Xbox One, Android и IOS. Футболный симулятор относится к серии игр Pro Evolution Soccer.

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