Йошкар-Ола, , 00:13 — REGNUM К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны в Марий Эл получат единовременную выплату из регионального бюджета. Соответствующее решение принял глава республики Александр Евстифеев, сообщает ИА REGNUM.

Так, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, а также вдовы умерших инвалидов и участников войны получат от региона по 5 тыс. рублей. Выплата для тружеников тыла составит 3 тыс. рублей.

Напомним также ветераны и труженики тыла получат из федерального бюджета по 75 и 50 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне глава республики вручил юбилейные медали, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, проживающим в Козьмодемьянске участникам войны и труженикам тыла. В годы войны на фронт из города ушли 1949 жителей, не вернулись домой 692 солдата. Также сюда были эвакуированы сотни жителей Ленинграда, Смоленска, Курска и Сталинграда (Волгоград).