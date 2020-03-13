Вашингтон, , 00:08 — REGNUM Разработчики предстоящей многопользовательской игры про кочевников Last Oasis выпустили новый трейлер, в котором они сообщили дату её выхода в ранний доступ. Видео было опубликовано 12 марта на YouTube-канале проекта.

Особенностью игры является то, что она предложит геймерам строить разного размера шагающие корабли, на которых можно будет передвигаться по пустыне. Last Oasis выйдет в ранний доступ в сервисе Steam 26 марта 2020 года.

Разработкой Last Oasis занимается польская компания Donkey Crew под руководством геймдизайнера Криса Томпсона. Предыдущий трейлер с демонстрацией возможностей игры создатели игры выпустили 14 января 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Last Oasis: в новом трейлере будущей MMO показаны шагающие «корабли»