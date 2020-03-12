Йошкар-Ола, , 23:59 — REGNUM В Йошкар-Оле прошла торжественная церемония открытия V Всероссийского слёта поисковых отрядов. В мероприятии приняли участие советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи Сергей Степанов, помощник полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Владимир Колчин, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», сопредседатель центрального штаба ОНФ Елена Цунаева, сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве.

Пресс-служба правительства Марий-Эл

Открыл мероприятие глава Марий Эл Александр Евстифеев. Он напомнил, что на фронт в годы Великой Отечественной войны из республики было призвано около 140 тыс. солдат, каждый второй не вернулся.

От имени полпреда президента в ПФО Игоря Комарова к участникам слёта обратился Владимир Колчин, он поблагодарил поисковиков за сохранение исторической памяти, за глубокое уважение к памяти дедов и прадедов.

Пресс-служба правительства Марий Эл

«Уверен, что опыт, приобретенный участниками Слета, будет способствовать развитию и расширению поискового движения и укреплению межрегиональных связей студенческих поисковых отрядов России», — говорилось в обращении.

Как сообщало ИА REGNUM, слёт продлится до 15 марта. В нём принимают участие около 150 поисковиков из 34 регионов РФ. Основные мероприятия слёта пройдут на базе Марийского государственного университета — в «Точке кипения», а также в учебных аудиториях. В рамках слёта будет представлен инновационный метод дистанционного в зондирования земли для проведения поисковых работ в местах сражений Великой Отечественной войны, который разрабатывают в МарГУ. Также участники обсудят новые подходы к подготовке историков на основании практического опыта поисковых работ, а также методы патриотического воспитания с учётом участия в работе поисковых отрядов.