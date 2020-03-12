Рим, , 23:54 — REGNUM По решению Ватикана католические церкви в Италии будут закрыты до 3 апреля из-за эпидемии коронавируса COVID-19 в стране, 12 марта сообщает агентство Associated Press.

В столице Италии насчитывается более 900 церквей. Согласно указу кардинала Анджело де Донатиса, действовать будет только небольшое количество малых приходов в монастырях.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта уже были закрыты для посещений Базилика Святого Петра и площадь Святого Петра в Ватикане.

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