Рим, , 00:08 — REGNUM Постановление о закрытии всех католических церквей в связи с пандемией коронавируса приняло руководство Римской епархии Римско-католической церкви в столице Италии. Об этом 12 марта сообщило агентство ANSA.

Беспрецедентное решение было принято в связи с распоряжением итальянских властей о карантине и Конференции итальянских католических епископов, которая постановила прекратить все службы.

Доступ верующим в церкви Римской епархии и во все учреждения культа будет прекращён до 3 апреля. Исключение сделано для граждан, проживающих в монастырях и других религиозных организациях закрытого типа.

Ранее ИА REGNUM сообщало о закрытии Ватиканом до 3 апреля всех музеев в государстве и музеев при папских базиликах в Риме.

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