Ванкувер, , 23:47 — REGNUM Разработчики ремейка System Shock объявили, что они выпустят ремастер (старая игра с обновлённой графикой и новыми функциями) классической игры Blade Runner. Об этом 12 марта сообщил журнал PC Gamer.

Сотрудники Nightdive Studios сообщили, что они планируют «обновить» модели персонажей и анимацию, а также улучшить качество катсцен (внутриигровых роликов) при помощи алгоритмов машиного обучения.

«Хотя вы можете наслаждаться преимуществами игры на современном оборудовании, игра должна выглядеть и ощущаться не так, как раньше, а должна быть такой великолепной, какой вы её помните», — сказал глава студии Стивен Кик.

Оригинальная Blade Runner вышла в октябре 1997 года. В декабре 2019 года сервис GOG начал продавать её цифровую версию.

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