Екатеринбург, , 23:59 — REGNUM В Свердловской области зафиксировано увеличения числа пациентов с сифилисом. Об этом заявила доцент кафедры хирургической стоматологии, оториноларингологии и челюстно-лицевой хирургии Уральского государственного медуниверситета Ксения Карташова.

Как заявила Карташова на форуме инфекционистов Уральского федерального округа в Екатеринбурге, в последнее время рост заболеваемости зафиксировали оториноларингологи.

«К сожалению, ЛОР-врачи в последнее время очень часто встречают сифилис», — заявила медик.

Специалист не назвала цифры, однако уточнила симптоматику: пациенты приходят с жалобами на боль в горле, на поверху у людей обнаруживается ангиноподобный шанкр на миндалинах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области анонсировали вспышку менингита. Рост заболеваемости врачи ожидают в ближайшие годы.

Читайте ранее в этом сюжете: На Среднем Урале анонсировали вспышку менингита