Москва, , 23:37 — REGNUM Репетиции парада по случаю 75-летия Победы пройдут в Москве в конце апреля — начале мая. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, тренировки на Красной площади состоятся 9 апреля и 4 мая. Они будут проходить поздно вечером — после 22:00 мск.

Генеральная репетиция парада традиционно будет проведена 7 мая, она начнётся в 10:00 мск.

Напомним, ранее сегодня пресс-секретарь Кремля Дмирий Песков сообщил журналистам, что возможность отмены парада 9 мая в Москве из-за ситуации с коронавирусом пока не рассматривается.

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