Москва, , 23:26 — REGNUM Продвижение индонезийских туристических направлений в Москве продолжается несмотря на коронавирус, сообщает посольство Индонезии в Российской Федерации.

Известно, что в мероприятии, организованном посольством Индонезии в Москве и авиакомпанией Singapore Airlines 12 марта 2020 года, приняли участие 28 руководителей ведущих российских туроператоров. Мероприятие было проведено в рамках усилий по увеличению российского турпотока в Индонезию, невзирая на тревожную ситуацию, связанную с распространением коронавируса в мире.

Посол Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди заявил, что Россия является одним из главных объектов внимания индонезийской туристической индустрии. Это отразилось в беспрецедентном росте числа российских туристов, посетивших Индонезию в 2019 году, обогнавшем все европейские страны. С момента проведения первого фестиваля Индонезии в 2016 году количество посетивших Индонезию россиян увеличилось почти на 100%.

«Число российских туристов, посетивших Индонезию в 2019 году, выросло на 26,42% по сравнению с 2018 годом и достигло 158 943 человек (по сравнению с 125 728 в 2018 году). Это самый большой рост числа иностранных туристов в Индонезии после туристов из Объединенных Арабских Эмиратов (27,68%) и Вьетнама (26,65%)», — отметили в посольстве Индонезии в Москве.

Учитывая, что 90% российских туристов выбирают остров Бали, посольство Индонезии в Москве сотрудничает с различными авиакомпаниями и туроператорами для продвижения индонезийских туристических направлений за пределами Бали.

Полномочный министр, советник по экономике Эди Сухарто выступил с презентацией, посвященной пяти приоритетным направлениям, которые могут рассмотреть россияне, путешествующие по Индонезии. У всех описанных направлений хорошо развита соответствующая инфраструктура и есть достаточное количество интересных достопримечательностей, что соответствует концепции трех букв «А» (Accessibility, Attraction, Amenities) то есть «Доступность, Достопримечательности, Удобства». Речь шла о таких направлениях, как озеро Тоба, Лабуан Баджо, Боробудур, пляж Ликупанг и Мандалика.

Со своей стороны, генеральный менеджер Singapore Airlines в России Бирен По заметил, что помимо наличия рейса из Москвы в Денпасар, авиакомпания готова поддержать посольство Индонезии в проведении ознакомительного тура в Индонезию для российских туроператоров в 2020 году, предоставив участникам тура бесплатные билеты.

«Мероприятия подобные сегодняшнему очень интересны и полезны для туроператоров, разрабатывающих туристические пакеты, особенно в Индонезию. Что касается вспышки COVID-19, хотя некоторые наши клиенты отменили поездки в Индонезию, их число не очень велико», — отметила Надежда Сартова, участница от компании Quintatour.

Известно, что мероприятие, организованное посольством Индонезии в Москве, началось с танца Сойонг и завершилась обедом с традиционными индонезийскими кушаньями.

Напомним, ранее Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Индонезии в Российской Федерации Вахид Суприяди дал специальное интервью ИА REGNUM.

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