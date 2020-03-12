Нижний Тагил, Свердловская область, , 23:01 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) отменили соревнования «Турне двух трамплинов» — этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина среди женщин. Об этом сообщает Международная федерация FIS.

В организации приняли такое решение из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соревнования были запланированы на 14−15 марта и 20−22 марта 2020 года.

Ранее организаторы планировали, что соревнования пройдут без зрителей. Однако теперь решено пойти на более радикальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области отменили турнир по дзюдо «Большой шлем». Мероприятие решили не проводить из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.

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