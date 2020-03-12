Ростов-на-Дону, , 22:55 — REGNUM В Ростове-на-Дону память Героя России Дмитрия Петрова, погибшего в Аргунском ущелье 20 лет назад. Он погиб вместе с бойцами 6-й роты псковских десантников, которые на протяжении 19 часов сдерживали натиск 2 тыс. боевиков в районе Улус-Керта. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Подвиг легендарной 6-й роты — высочайший пример героизма. И этот подвиг не должен быть забыт сегодня. Сохранить память о наших героях и передать её следующим поколениям — наш священный долг. Именем Дмитрия Петрова будет названа улица в новом микрорайоне «Суворовский», — отметил заместитель донского губернатора Вадим Артёмов.

Бюст десантника установлен неподалёку от школы №84, где учился будущий Герой России. Память Дмитрия Петрова собравшиеся почтили минутой молчания.

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