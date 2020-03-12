Псков, , 22:54 — REGNUM В Пскове сегодня, 12 марта, состоялась торжественная церемония вручения медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг.». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе муниципалитета, в Доме офицеров власти города вручили ветеранам 193 награды.

Заместитель главы Пскова Владимир Воробьев отметил на церемонии, что «Победа была, есть и будет главным условием движения России в новых рубежах».

«Мы сделаем всё, чтобы никто не очернил нашу Победу, которая завоёвана честно и большими жертвами», — заявил он.

Церемония завершилась концертной программой творческих коллективов Дома офицеров.

Ветераны поделились с журналистами своими воспоминаниями.

«Привезли в портовой город Лиепая, Латвия. Выстроили у вокзала. Отобрали мужчин, посадили на пароход и отправили в Германию. Сказали, что всех отвезём, через две недели приедем за вами. А потом пришла новость, что пароход утопили и сюда больше не приедет. И нас распределили кого куда», — цитирует слова бывшей узницы фашистских концлагерей Нины Тарасовой ГТРК «Псков».

Отметим, что это уже второе массовое вручение юбилейных медалей в Пскове: в феврале городские власти вручили юбилейные медали 178 ветеранам.