Рига, , 22:52 — REGNUM В Латвии подтверждено 15 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает портал LSM со ссылкой на свои источники.

По данным журналистов, на карантин отправлен один из школьников.

«Чтобы воспрепятствовать распространению вируса латвийская образовательная система готова к переходу на удалённое обучение, которое может продлиться от двух до четырёх недель», — сообщила министр образования страны Илзе Щуплинска.

При этом чиновник признала, что при переходе на удалённое обучение одному из родителей учеников младших и подготовительных классов тоже придётся остаться дома.

Отмечается, что в социальных сетях пользователи критикуют власти Латвии за распространение информации о вирусе COVID-19 исключительно на латышском языке.