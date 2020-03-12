Париж, , 22:48 — REGNUM Число заболевших коронавирусом превысило 2800 человек во Франции. Об этом 12 марта сообщает пресс-служба главного управления здравоохранения страны.

На 12 марта ыв стране выявлено 2876 инфицированных коронавирусом. Таким образом, количество новых выявленных случаев заболевания за сутки составило 595.

Всего от коронавируса на сегодняшний день во Франции погиб 61 человек. Ещё сутки назад это количество равнялось 48. Практически все умершие являются людьми пожилого возраста.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что около 20 государств ограничили въезд для жителей Франции в связи с эпидемией коронавируса.

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