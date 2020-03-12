Москва, , 22:42 — REGNUM Ассоциация туроператоров России (АТОР) обратилась в консульство Чехии с просьбой отложить на несколько дней закрытие визовых центров из-за коронавируса. Об этом сообщает 12 марта пресс-служба ассоциации.

«АТОР обратилась в консульство Чехии в Москве с просьбой продлить работу визовых центров как минимум на три дня — чтобы все туристы, которые планируют путешествие в Чехию в ближайшее время, смогли получить визы», — говорится в сообщении.

В АТОР отметили, что март является периодом активного спроса на туры в Чехию, российские туристы бронируют поездки на текущий месяц, а также на апрель и майские праздники.

«Приостановка выдачи виз — тем более с предупреждением вечером накануне самой остановки — лишает россиян возможности отправиться в Чехию, и ограничивает туроператорам работу на одном из самых популярных европейских направлений, ставя перед ними проблемы с аннуляциями», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, ранее сегодня посольство Чехии в России сообщило о приостановке приёма заявлений на выдачу шенгенских виз с субботы, 14 марта. Власти Чехии объявили режим чрезвычайного положения на территории страны из-за ситуации с коронавирусом, запретив въезд гражданам 13 государств из «зоны риска», при этом на российских граждан данное решение не распространяется.