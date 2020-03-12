Бангалор, Индия, , 22:32 — REGNUM Первый случай летального исхода от заболевания, вызванного вирусом COVID-19, зафиксирован в Индии, сообщил 12 марта Би Шрирамулу, министр здравоохранения индийского штата Карнатака, в Twitter.

По его словам, 12 марта в Карнатаке умер мужчина 76 лет. Он был родом из округа Калбурги.

Напомним, в Индии вирусом COVID-19 инфицированы 62 человека, четверо из которых выздоровели.

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