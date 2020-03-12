Великий Новгород, , 22:27 — REGNUM В Великом Новгороде мэр города Сергей Бусурин проинспектировал так называемые «вечные лужи» — затопленные дворы и тротуары, на которые периодически жалуются горожане. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, о своём рейде градоначальник сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"У меня в комментариях пишут про то, что начинается сезон пыльных бурь. И что сегодня лужа на проспекте Мира возле бывшего «Универсама» — герой дня. […] Специально заехал на Мира: лужи-«героя дня» почти нет, убрали. Газон восстановят, в теплое время года решат проблему с ливнёвкой, здесь надо и тротуар поднять, — пообещал мне начальник горхоза», — говорится в сообщении.

Мэр проинспектировал и другие «вечные лужи», на которые ему жалуются горожане.

«Приехал — лужи нет. Не знаю, кого похвалить — то ли «Водоканал» за вовремя прочищенную ливнёвку, то ли подрядчика за убранный песок. Наверное, обоих. Лужи не вечны», — заявил Сергей Бусурин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, проблемы новгородской ливнёвки обостряются после каждого сильного дождя: ливнёвка в городе находится в неудовлетворительном состоянии — большая часть сетей построена в 50-х и 70-х годах прошлого века, износ сетей достиг 70%. Власти города заявляли, что для решения проблемы ливнёвки Великого Новгорода необходимо строительство локальных очистных сооружений, стоимость которых около 9 млрд рублей.

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