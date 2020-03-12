Париж, 12 марта 2020, 22:18 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня, 12 марта, обратился к нации в связи с распространением коронавирусной инфекции в Пятой республике.
По словам Макрона, эпидемия коронавируса во Франции только началась, но уже понятно, что это будет самая страшная эпидемия в Пятой Республики за последнее столетие.
Также президент Франции подчеркнул, что он намерен серьезно увеличить возможности больниц по борьбе с коронавирусом.
Кроме того, школы и университеты по всей Франции будут закрыты с 16 марта.
Общественный транспорт в стране продолжит работу, муниципальные выборы пройдут досрочно.
Помимо прочего работодателей просят разрешить работать людям из дома, а пожилых убедительно просят не выходить из дома без надобности.
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